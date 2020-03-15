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На кольцевой автодороге в Петербурге загорелся автобус

Фото: spb_today / VK

На Кольцевой автодороге на юго-западе Санкт-Петербурга загорелся автобус. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, сообщение о возгорании поступило в МЧС около 15:00 по местному времени. Инцидент произошел у въезда на КАД со стороны Новоселья, уточняет газета.

«Петербургский дневник» со ссылкой на УГИБДД по Петербургу и Ленобласти пишет, что в салоне загоревшегося автобуса находились 43 пассажира. По данным издания, они успели покинуть салон автобуса, никто из них не пострадал.

В начале февраля в Санкт-Петербурге произошел пожар в здании «Лениздата». Его площадь составила 200 кв. м. О пострадавших не сообщалось.

Теги: пожар, Санкт-Петербург, автобус
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