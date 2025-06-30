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Как со спутника выглядит циклон «Корнелиус» над Москвой. Фото

«Роскосмос» показал спутниковый снимок циклона «Корнелиус» над Москвой
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Циклон «Корнелиус» (Фото: госкорпорация «Роскосмос» / Telegram)

На Москву обрушился североатлантический циклон «Корнелиус», который принес в столицу похолодание и ливни. Снимок со спутника опубликовала пресс-служба «Роскосмоса» в телеграм-канале.

Кадр был сделан с российских метеорологических спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

«Одеваемся теплее и ждем хорошей погоды», — посоветовали в «Роскосмосе».

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Фото:Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

По прогнозу специалиста информационного портала «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, в последний день июня в Москве продолжат идти холодные дожди, однако в первых числах июля в столице прояснится и начнется потепление.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Роскосмос Москва циклон похолодание спутниковые снимки
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