Как со спутника выглядит циклон «Корнелиус» над Москвой. Фото
На Москву обрушился североатлантический циклон «Корнелиус», который принес в столицу похолодание и ливни. Снимок со спутника опубликовала пресс-служба «Роскосмоса» в телеграм-канале.
Кадр был сделан с российских метеорологических спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».
«Одеваемся теплее и ждем хорошей погоды», — посоветовали в «Роскосмосе».
По прогнозу специалиста информационного портала «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, в последний день июня в Москве продолжат идти холодные дожди, однако в первых числах июля в столице прояснится и начнется потепление.
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