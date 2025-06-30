Как со спутника выглядит циклон «Корнелиус» над Москвой. Фото

Циклон «Корнелиус» (Фото: госкорпорация «Роскосмос» / Telegram)

На Москву обрушился североатлантический циклон «Корнелиус», который принес в столицу похолодание и ливни. Снимок со спутника опубликовала пресс-служба «Роскосмоса» в телеграм-канале.

Кадр был сделан с российских метеорологических спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

«Одеваемся теплее и ждем хорошей погоды», — посоветовали в «Роскосмосе».

По прогнозу специалиста информационного портала «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, в последний день июня в Москве продолжат идти холодные дожди, однако в первых числах июля в столице прояснится и начнется потепление.