Итальянский производитель круизных лайнеров решил строить военные фрегаты

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Крупнейшая итальянская судостроительная компания Fincantieri планирует переориентировать некоторые верфи на строительство военных кораблей, заявил генеральный директор Пьерроберто Фольджиеро изданию Bloomberg.

По его словам, заводы в Кастелламаре-ди-Стабия и Палермо, где сейчас производят как гражданские, так и военные суда, могут начать использовать исключительно под нужды военного флота.

Фольджиеро также заявил, что компания ожидает резкого увеличения спроса благодаря более высоким расходам на оборону, новым целям НАТО и экспортным продажам. К 2027 году доля военно-морского направления в выручке должна вырасти на 10%, от 20 до 30%.

Гендиректор рассказал, что часть производства гражданских судов перенесут за пределы страны, но окончательную сборку корпусов и оснащение круизных лайнеров по-прежнему будут осуществлять на итальянских заводах компании. Fincantieri также планирует продолжить разработку подводных технологий, например подводных беспилотников.

Fincantieri — крупнейшая итальянская судостроительная компания и одна из ведущих в мире в своей отрасли. Основана более 230 лет назад, штаб-квартира находится в Триесте. Fincantieri специализируется на проектировании и строительстве круизных лайнеров, военных кораблей, специализированных судов для офшорной индустрии, паромов, мегаяхт, а также занимается ремонтом и модернизацией судов, производством судовых систем и компонентов, инженерными и сервисными услугами.

В публикации также говорится, что переориентация Fincantieri происходит на фоне того, как многие компании по всей Европе — от автомобилестроительных до производителей печатных машин — переделывают свои производства под военные нужды.