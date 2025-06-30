Итальянский производитель круизных лайнеров решил строить военные фрегаты
Крупнейшая итальянская судостроительная компания Fincantieri планирует переориентировать некоторые верфи на строительство военных кораблей, заявил генеральный директор Пьерроберто Фольджиеро изданию Bloomberg.
По его словам, заводы в Кастелламаре-ди-Стабия и Палермо, где сейчас производят как гражданские, так и военные суда, могут начать использовать исключительно под нужды военного флота.
Фольджиеро также заявил, что компания ожидает резкого увеличения спроса благодаря более высоким расходам на оборону, новым целям НАТО и экспортным продажам. К 2027 году доля военно-морского направления в выручке должна вырасти на 10%, от 20 до 30%.
Гендиректор рассказал, что часть производства гражданских судов перенесут за пределы страны, но окончательную сборку корпусов и оснащение круизных лайнеров по-прежнему будут осуществлять на итальянских заводах компании. Fincantieri также планирует продолжить разработку подводных технологий, например подводных беспилотников.
Fincantieri — крупнейшая итальянская судостроительная компания и одна из ведущих в мире в своей отрасли. Основана более 230 лет назад, штаб-квартира находится в Триесте. Fincantieri специализируется на проектировании и строительстве круизных лайнеров, военных кораблей, специализированных судов для офшорной индустрии, паромов, мегаяхт, а также занимается ремонтом и модернизацией судов, производством судовых систем и компонентов, инженерными и сервисными услугами.
В публикации также говорится, что переориентация Fincantieri происходит на фоне того, как многие компании по всей Европе — от автомобилестроительных до производителей печатных машин — переделывают свои производства под военные нужды.
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