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Военная операция на Украине ,  
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Польша решила в 5 раз увеличить выпуск снарядов для гаубиц и танков

Якуб Яворовский: Польша в 5 раз увеличит выпуск боеприпасов для гаубиц и танков
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Польша планирует в пять раз увеличить производство крупнокалиберных боеприпасов, чтобы снизить зависимость от импорта и укрепить обороноспособность на границе с Россией. Об этом заявил министр государственных активов Якуб Яворовский в интервью Financial Times.

Он сообщил, что государственный оборонный концерн PGZ в «ближайшие дни» получит 2,4 млрд злотых (около $663 млн) на расширение выпуска 155-мм артиллерийских снарядов, которые используются для гаубиц стандарта НАТО, и 120-мм танковых снарядов. Яворовский отметил, что 155-мм боеприпасы «играют ключевую роль на современном поле боя и необходимы в большом количестве».

Сейчас компания производит около 30 тыс. снарядов в год, цель — за три года довести объемы до 150–180 тыс. ежегодно.

«Наша цель в краткосрочной перспективе — значительно увеличить внутреннее производство этого вида вооружения, а также стать независимыми от иностранных поставок и создать устойчивую базу для национальной автономии. Это один из наших приоритетов», — сказал Яворовский.

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В публикации также говорится, что Польша собирается усилить внутреннее военное производство, чтобы снизить зависимость от США и других иностранных поставщиков.

Несмотря на то что страна выделяет на оборону около 4,7% от своего ВВП, значительная часть этих расходов была направлена на закупки из-за рубежа, в первую очередь из США и Южной Кореи.

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Александра Озерова
Польша боеприпасы обороноспособность производство
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