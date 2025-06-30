Названы возможные сроки возобновления прямых рейсов в Доминикану

Первые рейсы могут начаться зимой. Авиасообщение с Доминиканой было приостановлено на фоне антироссийских санкций в 2022 году

Бока-Чика, Доминиканская Республика (Фото: ooo.photography / Shutterstock)

Россия готова возобновить прямое авиасообщение с Доминиканой, первые рейсы могут стать доступны уже зимой. Об этом по итогам встречи замминистра транспорта Владимира Потешкина с доминиканскими партнерами сообщает пресс-служба российского Минтранса в телеграм-канале.

Инициатором встречи выступила доминиканская сторона.

«При достижении необходимых договоренностей первые рейсы могут начаться уже в зимнем сезоне», — говорится в сообщении.

Посол Доминиканы в России Алехандро Ариас Сарсуэла выразил высокий интерес страны к возобновлению авиасообщения и подчеркнул, что российским туристам будут рады на курортах республики. Минтранс и Росавиация отметили готовность оказать всестороннюю помощь в соответствующем вопросе.

После начала военной операции на Украине европейские и западные страны закрыли свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.

Авиасообщение между Россией и Доминиканой приостановили из-за санкций в отношении российской авиации. Авиакомпании и туроператоры начали отменять рейсы в марте 2022 года. Москва осуждает западные санкции и считает их незаконными.

По данным Минтранса, до пандемии в 2020 году пассажиропоток превышал 400 тыс. человек. До 2023 года прямые рейсы выполняли Azur Air и Nordwind по девяти маршрутам: в столицу страны — Санто-Доминго, а также на популярные курорты Пунта-Кана, Ла-Романа, Самана и Пуэрто-Плата.