Названы возможные сроки возобновления прямых рейсов в Доминикану
Россия готова возобновить прямое авиасообщение с Доминиканой, первые рейсы могут стать доступны уже зимой. Об этом по итогам встречи замминистра транспорта Владимира Потешкина с доминиканскими партнерами сообщает пресс-служба российского Минтранса в телеграм-канале.
Инициатором встречи выступила доминиканская сторона.
«При достижении необходимых договоренностей первые рейсы могут начаться уже в зимнем сезоне», — говорится в сообщении.
Посол Доминиканы в России Алехандро Ариас Сарсуэла выразил высокий интерес страны к возобновлению авиасообщения и подчеркнул, что российским туристам будут рады на курортах республики. Минтранс и Росавиация отметили готовность оказать всестороннюю помощь в соответствующем вопросе.
После начала военной операции на Украине европейские и западные страны закрыли свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.
Авиасообщение между Россией и Доминиканой приостановили из-за санкций в отношении российской авиации. Авиакомпании и туроператоры начали отменять рейсы в марте 2022 года. Москва осуждает западные санкции и считает их незаконными.
По данным Минтранса, до пандемии в 2020 году пассажиропоток превышал 400 тыс. человек. До 2023 года прямые рейсы выполняли Azur Air и Nordwind по девяти маршрутам: в столицу страны — Санто-Доминго, а также на популярные курорты Пунта-Кана, Ла-Романа, Самана и Пуэрто-Плата.
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