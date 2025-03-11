Путин сменил посла России в Доминиканской Республике

Сергей Мелик-Багдасаров (Фото: МИД РФ)

Президент освободил от должности посла России в Доминиканской Республике Сергея Мелик-Багдасарова, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

На этом посту его сменит Алексей Середин, занимавший до этого должность заместителя директора латиноамериканского департамента МИДа.



Мелик-Багдасаров занимал должность посла России в Доминиканской Республике по совместительству с 19 марта 2020 года. Также он является послом России в Венесуэле (с 17 февраля 2020 года) и Республике Гаити (по совместительству 14 августа 2020 года).

Посол находится на дипломатической службе с 1996 года. Он работал на различных должностях в центральном аппарате МИДа и за рубежом. С 2012 по 2017 год занимал должность советника-посланника посольства России в Испании, с 2017 по 2020 год являлся заместителем директора латиноамериканского департамента МИДа.