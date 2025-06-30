«Союзмультфильм» объяснил регистрацию товарного знака «Чебубу»

Киностудия «Союзмультфильм» обратилась в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) с заявкой на регистрацию товарного знака «Чебубу» для защиты своего персонажа Чебурашки в рамках борьбы с контрафактом, сообщили РБК в пресс-службе киностудии. Там уточнили, что такая мера позволит не допустить выпуска подобных игрушек другими компаниями.

«В этом году «Союзмультфильм» представит собственную коллекцию разработанных игрушек-подвесов с персонажами Киностудии. Поданный нами образ на регистрацию для блокировки потенциального контрафакта — один из многочисленных вариантов», — пояснили в пресс-службе.

Заявка № 2025766699 от «Союзмультфильма» поступила в Роспатент 27 июня 2025 года и была опубликована на следующий день. Из документа следует, что под товарным знаком планируется производство и выпуск игрушек и мультфильмов, а также других видов товаров и услуг, перечисленных на 50 страницах заявки.

Документ сопровождает изображение «Чебубы»: знакомый зрителям Чебурашка, но при этом с острыми клыками и апельсином в лапах. Это комбинация советского мультперсонажа и китайской игрушки-монстра Лабубы, придуманной гонконгским дизайнером Касингом Лунгом.

«Указание цвета или цветового сочетания: коричневый, темно-коричневый, бежевый, оранжевый, зеленый, черный, белый» — говорится в заявке.

В конце мая 2025 года телеканал ТНТ анонсировал запуск в производство новогодней музыкальной комедии «Чебубу и другие приключения Шурика». Премьера должна была состояться 31 декабря 2025 года. Сценаристы собирались соединить в фильме ностальгические мотивы и ключевые тренды уходящего год, написало агентство «ИнтерМедиа» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Через несколько часов после анонса генеральный директор ТНТ Тина Канделаки выступила с уточнением. По ее словам, телеканал решил отказаться от идеи использовать «Чебубу» в фильме для сохранения партнерских отношений с «Союзмультфильмом».