Whoosh и «МТС Юрент» реализовали пилотный проект парковок для самокатов
Компании Whoosh и «МТС Юрент» реализовали в Сочи пилотный проект парковок для электросамокатов (СИМ). Парковку СИМ перенесли на расширение проезжей части вблизи пешеходных переходов — в специальные «парковочные карманы», проект планируют масштабировать на другие города в России, сообщили РБК в пресс-службе администрации приморского города.
Власти отметили, что это первый проект, который позволит освободить узкие тротуары с высокой проходимостью, чтобы не мешать пешеходам.
На парковочном месте для одного автомобиля могут поместиться десять электросамокатов. От дороги парковки отделены специальными резиновыми бордюрами и конусами. Оставить самокаты за пределами данных участков не получится — сделать это не дадут приложения сервисов. В Сочи также появится первый в России дорожный знак, обозначающий самокатную парковку.
Проект согласовали с департаментом транспорта и дорожного хозяйства Сочи и Госавтоинспекцией.
В марте Минтранс показал подготовленный проект изменений в ПДД для электросамокатов. В них включили в том числе требование парковаться только под специальными знаками.
Так, парковка электросамокатов станет возможной только в местах, оборудованных специальными дорожными знаками, которые установит Госавтоинспекция. Если таких обозначений нет, стоянка допускается в местах, где самокаты не создадут помех для движения пешеходов.
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