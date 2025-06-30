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Мурашко объявил об историческом минимуме младенческой смертности в России

Мурашко: показатель младенческой смертности в России составляет 3,7 промилле
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Показатель младенческой смертности в России составляет 3,7 промилле (число смертей на 1 тыс. новорожденных), сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что ситуация с этим показателем в стране лучше, чем в Китае, США и многих государствах Европы.

«Это очень низкий показатель», — сказал чиновник на встрече со студентами Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко (цитата по ТАСС).

Чуть более года назад этот показатель составлял 4,2 промилле. Такую цифру привел Мурашко в августе 2024 года на коллегии Минздрава, посвященной вопросам реализации государственной политики в области охраны материнства и детства. Тогда он заявил, что показатель «ежегодно демонстрирует минимальные значения» и «достиг исторического минимума».

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Фото:Екатерина Сычкова / ura.ru / Global Look Press

В марте 2025 года младенческая смертность в стране составляла уже 4 промилле. Тогда Мурашко заявил, что показатель достиг минимума за десять лет.

В 2024 году правительство подготовило проект стратегии демографической и семейной политики на период до 2036 года. Согласно документу к 2030 году детская смертность должна составить не более 3,9 промилле, к 2036 году — 3,7 промилле.

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Денис Малышев
Михаил Мурашко Минздрав младенческая смертность
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Михаил Мурашко
политик, министр здравоохранения России
9 января 1967 года
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