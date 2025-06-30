Суд обратил в доход России турецкую недвижимость экс-чиновницы Минобороны
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск военной прокуратуры Черноморского флота и обратил в доход государства недвижимость бывшей сотрудницы Минобороны России Елены Шараповой в турецкой Анталье.
Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Она уточнила, что речь идет о квартире, земельном участке и парковочном месте, принадлежавших экс-чиновнице.
«В иске сообщалось о несоответствии расходов официальным доходам бывшего заместителя начальника ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова» Министерства обороны России Елены Шараповой», — пояснила Лебедева.
По словам Лебедевой, в качестве соответчика по делу проходил сын Шараповой Андрей Долгополов, также работавший с санатории Минобороны. С обоих взыскали госпошлину в размере 6 тыс. руб., добавила пресс-секретарь судов.
Иск военной прокуратуры Черноморского флота в защиту интересов государства поступил в суд в Петербурге в начале декабря 2024 года. Как установило ведомство, с 2020 по 2023 год Шарапова, будучи руководительницей санатория, предоставляла неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах и имуществе, чтобы скрыть принадлежавшую ей зарубежную недвижимость. Прокуратура оценила обнаруженные у чиновницы объекты в Анталье в 18,5 млн руб.
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