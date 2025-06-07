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Бизнес ,  
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Суд обратил недвижимость сына «крабового короля» в доход государства

Суд обратил недвижимость сына «крабового короля» Кана в доход государства
В доход государства обращены четыре участка и два дома сына «крабового короля». Генпрокуратура считает, что Александр Кан выполнял одну из главных ролей в незаконном бизнесе отца. Сейчас он в международном розыске
Фото: Арбитражный суд Сахалинской области
Фото: Арбитражный суд Сахалинской области

Суд обратил в доход государства четыре земельных участка и два дома сына «крабового короля» Олега Кана Александра. Об этом пишет «РИА Новости», в распоряжении которого оказались судебные документы.

Недвижимость Александра Кана пойдет в счет погашения солидарного долга в 358,7 млрд руб. Это общая сумма требований к его отцу и подконтрольным ему организациям.

Солидарный долг — это долг, за который отвечают несколько должников, каждый из которых обязан полностью погасить всю сумму долга.

РБК обратился за комментарием в Арбитражный суд Сахалинской области.

Олег Кан — сахалинский рыбный промышленник, создатель нескольких крупных рыбодобывающих предприятий. Ключевыми объектами их промысла были ценные водные биоресурсы: крабы, креветки и другие морепродукты.

Генпрокуратура направила в суд дело сына «крабового короля» о контрабанде
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее в июне Генпрокуратура направила во Фрунзенский районный суд Владивостока уголовное дело о контрабанде более 3 тыс. т живого краба общей стоимостью 2,6 млрд руб.

По информации надзорного ведомства, вывозимый живой товар декларировался по заниженной стоимости, а продавался намного дороже заявленных в таможенных декларациях цен. В Генпрокуратуре подсчитали, что таким образом компании Кана не доплатили в бюджет страны 9,2 млн руб. налогов.

Александр Кан выполнял в этой схеме одну из главных ролей, считают в ведомстве. Сын «крабового короля», в частности, как руководитель «Курильского универсального комплекса» готовил и подписывал фиктивные внешнеэкономические контракты о поставках по заниженной цене, непосредственно занимался продажей краба за границу. Сейчас обвиняемый находится в международном розыске, как и его отец.

В 2020 году Олег Кан был заочно арестован по делу об убийстве по найму предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году. Спустя четыре года Приморский краевой суд признал его виновным в организации убийства. Кана приговорили к 17 годам лишения свободы.

Кроме того, бизнесмену предъявили обвинение по статьям о создании преступного сообщества и руководстве им, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.

Весной 2024 года адвокаты бизнесмена сообщили в суде о его смерти и попросили закрыть дело, однако прокуратура сочла утверждения о смерти бизнесмена инсценировкой.

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Дарья Лебедева
Олег Кан Долги Генпрокуратура новости
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Генпрокуратура направила в суд дело сына «крабового короля» о контрабанде
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