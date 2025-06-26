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В Петербурге мужчина взорвал петардой урну на детской площадке

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга мужчина подорвал урну петардой. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК России), сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

От местных жителей вечером 25 июня в полицию поступило сообщение о хлопке во дворе дома 49 по Новочеркасскому проспекту. Там была повреждена мусорная урна.

Недалеко от места происшествия был задержан 53-летний местный житель, который бросил петарду в урну, уточнили в ведомстве. Следователи изъяли фрагменты для проведения экспертизы.

24 июня в ЛНР по факту взрыва в магазине поселка Станица Луганская Верховный суд вынес приговор 47-летнему Вадиму Галагаленко, признав его виновным в убийстве, совершенном общеопасным способом путем взрыва, сообщили РБК в прокуратуре ЛНР. Он привел в действие взрывное устройство с зарядом «бризантного взрывчатого вещества массой от 50 до 150 г». В результате погиб один человек, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

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Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Александр Рекун
взрыв детская площадка Санкт-Петербург уголовное дело
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