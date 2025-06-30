 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Семья дирижера ансамбля «Березка» Смирнова сообщила о месте его похорон

Стало известно время и место похорон дирижера ансамбля «Березка» Смирнова
Леонид Смирнов
Леонид Смирнов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Прощание с народным артистом России и главным дирижером ансамбля «Березка» Леонидом Смирновым, умершим на 86-м году жизни, состоится в траурном зале Николо-Архангельского крематория в Москве в среду, 2 июля, сообщил пасынок музыканта Филипп Кольцов. Он уточнил, что церемония начнется в полдень.

«Похоронен Леонид Константинович будет на Новодевичьем кладбище, рядом с Мирой Михайловной» — написал Кольцов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Смирнов скончался 29 июня после продолжительной болезни. О смерти отчима сообщил его пасынок.

Умер главный дирижер ансамбля «Березка» Леонид Смирнов
Общество
Леонид Смирнов

Леонид Смирнов родился 23 февраля 1940 года. В 1963 году окончил ГМПИ им. Гнесиных, получив квалификации солиста-баяниста и дирижера. Спустя четыре года поступил баянистом в оркестр народных инструментов Государственного академического хореографического ансамбля «Березка», позднее возглавил музыкальный коллектив.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Денис Малышев
дирижер некролог ВКонтакте
Материалы по теме
Умер белорусский кинорежиссер и сценарист Валерий Рыбарев
Общество
Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джо Маринелли
Общество
Причиной смерти музыканта «АукцЫона» Юрия Парфенова стала онкология
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Мирзоян призвал Лаврова не вмешиваться во внутренние дела Армении Политика, 14:14
Какие роботы нужны для супермаркета Отрасли, 14:13
НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО «Неорос» на уровне A-.ru Кредитные рейтинги, 14:13
ЦБ прокомментировал утверждение о высокой волатильности рубля в августе Инвестиции, 14:12
73% руководителей считают, что ИИ заменит человека в рутинных задачах Индустрия 4.0, 14:09
В АТОР и EgyptAir назвали причину задержки рейса из Москвы в Египет Общество, 14:08
Против устроивших стрельбу в Санкт-Петербурге мужчин возбудили дело Общество, 14:06
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Полиция вызвала всех сотрудников Sputnik в Азербайджане в офис в Баку Политика, 13:58
Российские дипломаты потеряли связь с журналистами Sputnik Азербайджан Политика, 13:51
Глава «Автостата» объяснил большие скидки на автомобили KGM Авто, 13:48
Минздрав сообщил о тяжелом состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика Общество, 13:45
ЦБ допустил снижение ключевой ставки более чем на 1 п.п. уже в июле Инвестиции, 13:40
Гладков объяснил, когда восстановят жилье уехавших из России белгородцев Политика, 13:38