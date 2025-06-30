Семья дирижера ансамбля «Березка» Смирнова сообщила о месте его похорон

Леонид Смирнов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Прощание с народным артистом России и главным дирижером ансамбля «Березка» Леонидом Смирновым, умершим на 86-м году жизни, состоится в траурном зале Николо-Архангельского крематория в Москве в среду, 2 июля, сообщил пасынок музыканта Филипп Кольцов. Он уточнил, что церемония начнется в полдень.

«Похоронен Леонид Константинович будет на Новодевичьем кладбище, рядом с Мирой Михайловной» — написал Кольцов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Смирнов скончался 29 июня после продолжительной болезни. О смерти отчима сообщил его пасынок.

Леонид Смирнов родился 23 февраля 1940 года. В 1963 году окончил ГМПИ им. Гнесиных, получив квалификации солиста-баяниста и дирижера. Спустя четыре года поступил баянистом в оркестр народных инструментов Государственного академического хореографического ансамбля «Березка», позднее возглавил музыкальный коллектив.