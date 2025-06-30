Умер главный дирижер ансамбля «Березка» Леонид Смирнов

Леонид Смирнов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

На 86-м году жизни умер народный артист России, главный дирижер ансамбля «Березка» Леонид Смирнов, сообщает пресс-служба коллектива в своем телеграм-канале.

Смирнов проработал в ансамбле 58 лет, куда пришел в 1967 году. Изначально он работал, как солист-баянист, а также участвовал как танцор-баянист во многих номерах ансамбля.

Дирижер родился в феврале 1940 года в российской столице. Он окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по классу баяна.

Смирнову присвоили звание народный артист России. Музыкант также получил медаль «Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы» и орденом Дружбы.

«Березка» — это государственный академический хореографический ансамбль имени Н.С. Надеждиной. Коллектив признан национальным достоянием России, был основан в 1948 году.