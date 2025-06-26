В Аргентине 18-летний футболист умер во время операции на колене
Выступающий во втором аргентинском дивизионе клуб «Сан-Тельмо» сообщил, что его 18-летний полузащитник Камило Нуин скончался 25 июня во время операции на колене.
Игравшему за вторую команду и молодежку Нуину оперировали мениск и крестообразную связку.
Ни клуб, ни местные власти не назвали конкретную причину смерти Нуина, отмечает ESPN.
Игрок перешел в «Сан-Тельмо» после игры в академиях «Бока Хуниорс» и «Индепендьенте».
Соболезнования в связи со смертью игрока выразила Ассоциации футбола Аргентины (AFA).
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