В Ростовской области подростков проверят из-за фото с нацистскими жестами
В Ростовской области полиция проводит проверку после размещения в интернете фотографий, на которых подростки предположительно демонстрируют нацистские жесты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Ранее в местных телеграм-каналах начали распространяться фотографии, на которых, как утверждалось, школьники из Волгодонска, демонстрируют нацистское приветствие на фоне Знамени Победы.
По информации ведомства, все участники инцидента установлены и доставлены в отдел полиции.
«Проводится проверка по факту размещения в сети интернет фотографий, на которых несовершеннолетние демонстрируют жесты, предположительно относящиеся к экстремистской идеологии», — сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, подростки в возрасте 14–15 лет понимали возможные последствия своих действий: некоторые позировали в масках. Из-за возраста, не позволяющего привлекать их к ответственности, административные протоколы составлены в отношении родителей — по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Ранее суд в Красноярске оштрафовал местного жителя на 1300 руб. за публикацию фотографии с нацистским приветствием в соцсети «ВКонтакте».
Центр противодействия экстремизму МВД обнаружил фото на странице мужчины в Сети и составил протокол по статье о пропаганде нацистской символики.
В суде мужчина заявил, что имитировал стебель цветка, однако суд установил, что жест — поднятая вверх правая рука с распрямленной ладонью — является общепризнанным нацистским приветствием и назвал версию с цветком «явно надуманной».
Решение суда подтвердили в апелляционной инстанции в апреле.
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