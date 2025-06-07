В Ростовской области подростков проверят из-за фото с нацистскими жестами

В Ростовской области полиция проводит проверку после размещения в интернете фотографий, на которых подростки предположительно демонстрируют нацистские жесты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Ранее в местных телеграм-каналах начали распространяться фотографии, на которых, как утверждалось, школьники из Волгодонска, демонстрируют нацистское приветствие на фоне Знамени Победы.

По информации ведомства, все участники инцидента установлены и доставлены в отдел полиции.

«Проводится проверка по факту размещения в сети интернет фотографий, на которых несовершеннолетние демонстрируют жесты, предположительно относящиеся к экстремистской идеологии», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, подростки в возрасте 14–15 лет понимали возможные последствия своих действий: некоторые позировали в масках. Из-за возраста, не позволяющего привлекать их к ответственности, административные протоколы составлены в отношении родителей — по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Ранее суд в Красноярске оштрафовал местного жителя на 1300 руб. за публикацию фотографии с нацистским приветствием в соцсети «ВКонтакте».

Центр противодействия экстремизму МВД обнаружил фото на странице мужчины в Сети и составил протокол по статье о пропаганде нацистской символики.

В суде мужчина заявил, что имитировал стебель цветка, однако суд установил, что жест — поднятая вверх правая рука с распрямленной ладонью — является общепризнанным нацистским приветствием и назвал версию с цветком «явно надуманной».

Решение суда подтвердили в апелляционной инстанции в апреле.