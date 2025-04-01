Дума в первом чтении одобрила ужесточение «экстремистских» норм

Депутаты одобрили изменения, по которым в перечень экстремистских организаций Минюста можно будет вносить также сообщества, признанные экстремистскими. Также корректируется механизм признания организаций экстремистскими

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Госдума приняла в первом чтении пакет правительственных законопроектов, которые ужесточают законодательные нормы, касающиеся преступлений экстремистской направленности, передает корреспондент РБК.

Законопроекты были внесены в Думу в начале февраля. Одним из них разрешается признавать экстремистской организацией экстремистское сообщество, если одному из его участников был вынесен приговор по ст. 282.1 УК (Организация экстремистского сообщества). Сейчас признавать организацию экстремистской можно только на основании соответствующего решения суда. «Данная мера представляется необходимой, учитывая общественную опасность экстремистских сообществ», — говорится в пояснительной записке. Кроме того, законопроектом предлагается разрешить вносить в перечень экстремистских организаций, который ведет Минюст, экстремистские сообщества.

Вступление закона в силу предлагается со дня его опубликования. Это обусловлено «необходимостью оперативного применения положений, установленных им, а также недопущения попытки создать условия для их нарушения», поясняют авторы в записке.

Корреспондирующие изменения в части формулировок еще одним законопроектом вносятся в Уголовный кодекс, в ст. 282.2 «Организация деятельности экстремистской организации», а также в КоАП.

Во время обсуждения в ходе пленарного заседания депутат от «Новых людей» Роза Чемерис спросила докладчика по пакету законопроектов статс-секретаря — замминистра юстиции Елену Ардабьеву, будут ли преследовать тех участников сообщества, которые его покинули сразу после признания его экстремистским. В ответ на это Ардабьева пояснила, что преследование экстремистского сообщества — не предмет рассматриваемого законопроекта и Минюст такие функции не осуществляет.

Депутат Алексей Куринный (КПРФ) попросил разъяснить, чем друг от друга отличаются экстремистская организация и экстремистское сообщество. Основное различие состоит в том, что экстремистская организация — это юрлицо, а сообщество — это группа лиц, разъяснила Ардабьева. Она также привела статистику, из которой следует, что с 2022 по 2023 год было вынесено 72 приговора по статье об организации экстремистского сообщества. «Там физических лиц может быть несколько, даже много. То есть это не 72 приговора конкретным лицам, это 72 приговора по экстремистским сообществам», — добавила она.

Отдельным законопроектом правительство предлагает ужесточить наказание за возбуждение ненависти или вражды, а также за унижение достоинства человека по признакам пола, расы, языка, происхождения, совершенные публично (ст. 282 УК). В случае, если эти действия были сопряжены с оправданием или пропагандой применения насилия, или угрозой его применения, не будет действовать административная преюдиция (наступление уголовной ответственности только после привлечения к административной за аналогичные преступления).

Кроме того, в ту же статью добавляется дополнительный квалифицирующий признак — совершение этих действий группой лиц или группой лиц по предварительному сговору.

Этот законопроект Госдума также приняла в первом чтении.