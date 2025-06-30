Жителя Амурской области отправили в СИЗО за попытку поджечь военкомат

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В Амурской области задержали подозреваемого в попытке поджога военкомата региона, сообщает Amur Life со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По информации ведомства, мужчина был участником проукраинского канала в Telegram. По данным спецслужбы, целью его действий было «воспрепятствовать отправке военнослужащих в зону специальной военной операции».

Суд отправил его под арест.

В отношении подозреваемого завели дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса (террористический акт). Максимальное наказание по статье — до 20 лет лишения свободы.

В середине июня в Москве сотрудники Росгвардии задержали 18-летнего молодого человека по подозрению в попытке поджечь призывной пункт в центре города. Огонь быстро потушили. По словам задержанного, он собирался совершить поджог, потому что «мошенники обещали посадить семью».

По информации телеграм-канала SHOT, мужчина пытался поджечь здание призывного пункта комиссариата Красносельского района.