 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Жителя Амурской области отправили в СИЗО за попытку поджечь военкомат

Сюжет
Военная операция на Украине

Жителя Амурской области отправили в СИЗО за попытку поджечь военкомат
Video

В Амурской области задержали подозреваемого в попытке поджога военкомата региона, сообщает Amur Life со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По информации ведомства, мужчина был участником проукраинского канала в Telegram. По данным спецслужбы, целью его действий было «воспрепятствовать отправке военнослужащих в зону специальной военной операции».

Суд отправил его под арест.

В отношении подозреваемого завели дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса (террористический акт). Максимальное наказание по статье — до 20 лет лишения свободы.

В Москве 18-летнего парня задержали при попытке поджечь призывной пункт
Политика

В середине июня в Москве сотрудники Росгвардии задержали 18-летнего молодого человека по подозрению в попытке поджечь призывной пункт в центре города. Огонь быстро потушили. По словам задержанного, он собирался совершить поджог, потому что «мошенники обещали посадить семью».

По информации телеграм-канала SHOT, мужчина пытался поджечь здание призывного пункта комиссариата Красносельского района.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Дарья Беспалько
Амурская область Военная операция на Украине поджог
Материалы по теме
ФСБ задержала шестерых россиян за поджоги по заданию спецслужб Украины
Политика
Жителя Петербурга приговорили к 10 годам за попытку поджога здания УФСБ
Политика
Задержание подростков за попытку поджога здания Минобороны. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
«Просыпался и не знал, зачем вставать»: как сохранить себя после бизнесаПодписка на РБК, 09:30
Море, солнце и еда: чем удивляет кухня Италии и в чем ее главные секреты РБК и Перекрёсток, 09:30
Пионер частного кредитования заявил о риске для «золотой эры» отрасли Бизнес, 09:22
Володин напомнил, какие законы вступят в силу в июле Общество, 09:14
C 1 июля персональные данные нельзя хранить за рубежом. Как быть бизнесуПодписка на РБК, 09:10
Что стоит за сообщениями об окончании разблокировки иностранных активовПодписка на РБК, 09:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:01
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
«Мечел» раскрыл детали антикризисной программы на фоне проблем угольщиков Бизнес, 09:00
Глава МИД Армении вновь не поехал на заседание ОДКБ Политика, 08:47
Нелегкий заработок в интернете: каково быть «белым» хакером на HackerOneПодписка на РБК, 08:46
Новый глава МИД Германии прибыл в Киев Политика, 08:34
Россияне назвали идеальное количество детей в семье Общество, 08:30
Как лидеру просить о помощи, не подрывая свой авторитет, — Fast CompanyПодписка на РБК, 08:17