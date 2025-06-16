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Общество ,  
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Три человека погибли в массовом ДТП с автобусом во Владимирской области

Три человека погибли в массовом ДТП с автобусом во Владимирской области
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В Вязниковском районе Владимирской области в результате массового ДТП погибли 3 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел в ночь на 16 июня около 1:25 мск. По предварительной информации, на 290 км федеральной автодороги М7 «Волга» столкнулись два легковых автомобиля, минивэн Renault и автобус, следовавший по маршруту «Чебоксары — Москва».

По состоянию на 3.30 мск известно о трех погибших и семи пострадавших, которые находились в автомобилях и минивэне.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. 

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Фото:ГУ МВД России по Московской области

В начале июня в Астраханской области в результате ДТП погибли трое сотрудников регионального управления МВД. 

Авария произошла вечером 6 июня в Лиманском районе. По предварительным данным, около 19:00 на 108-м километре трассы Р-215 водитель Lada Granta, 24-летний житель региона, следовавший в сторону Астрахани, потерял управление. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАЗ.

В результате лобового удара водитель и два пассажира легкового автомобиля скончались на месте. Все трое, как подтвердили в МВД, были действующими сотрудниками управления.

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Плугина Ирина
ДТП Владимирская область Автобус погибшие
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