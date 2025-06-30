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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове прозвучали взрывы, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале. Мэр города Игорь Терехов позже уточнил, что взрывы произошли за пределами Харькова.

Синегубов также сообщил о взрывах в нескольких районах Харьковской области, в регионе зафиксированы повреждения инфраструктуры. По его словам, в селе Песочин и городе Дергачи Харьковского района, а также в селе Курортном Чугуевского района после атак произошли пожары. Информации о пострадавших нет, уточнил Синегубов.

В Харьковской области объявили тревогу. Сигнал также действует в Одесской, Николаевской и Полтавской областях Украины.

В Харькове прозвучали взрывы
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

25 июня в Харькове зафиксировали несколько взрывов. По словам Терехова, в результате атаки загорелся незаселенный жилой дом в Киевском районе. Синегубов также сообщил, что трехэтажное здание загорелось в Шевченковском районе города.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Дарья Беспалько
Харьков Военная операция на Украине
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