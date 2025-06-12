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Почти 50 человек погибли в ЮАР из-за наводнений, вызванных снегом

Почти 50 человек погибли в ЮАР из-за наводнений, вызванных снегом
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Не менее 49 человек, включая школьников, погибли во время наводнений в Южно-Африканской республике, произошедших из-за снега и дождя, сообщает Би-би-си.

«Цифры просто растут час за часом. Ситуация на местах на местах», — сказал премьер-министр провинции Восточный Кейп Оскар Мабуяне.

Среди погибших: четыре ребенка, водитель, кондуктор. Они ехали в автобусе по мосту в городе Мтатха в момент непогоды, когда машину унесло паводками. Потом транспортное средство нашли на берегу реки, в нем никого не было. Спасатели нашли тела еще четверых детей из автобуса.

Об обнаружении восьми тел, включая мертвого водителя автобуса, сообщал до этого один из чиновников сообщил частному телеканалу Newzroom Afrika. В свою очередь, SABC сообщила, что специалисты спасли живыми троих детей, которых нашли цепляющимися за деревья.

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Всего в автобусе было 13 человек, 11 из них — школьники, уточнила Би-би-си.

Мабуяне рассказал, что из-за стихийного бедствия сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома, многие из них провели ночь во временных убежищах. Премьер-министр признался, что за все годы жизни «не видел ничего подобного».

Снег обычно выпадает в ЮАР с июня по август, температура воздуха становится отрицательной. В 2024 году снег заблокировал дороги и повредил имущество, а в некоторых районах из-за непогоды пропала сотовая связь.

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