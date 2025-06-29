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Военная операция на Украине ,  
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В Тбилиси доставили тело воевавшего на стороне Украины грузина

Сюжет
Военная операция на Украине

В Тбилиси доставили тело погибшего в зоне военной операции на Украине Вано Надирадзе, сообщает телеканал ТСН.

55-летний Надирадзе был участником «Грузинского национального легиона» (признан в России террористической организацией и запрещен). Осенью 2024 года в России его заочно приговорили к 14 годам заключения за участие в вооруженном конфликте в качестве наемника (ст. 359 УК).

Надирадзе скончался 29 июня. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ, пишет ТСН. В аэропорту гроб с телом встречали родственники и друзья. По информации телеканала, в церемонии впервые не принимал участие почетный караул.

«Грузинский национальный легион» включили в перечень террористов
Политика
Фото:Алина Смутко / Reuters

«Грузинский национальный легион» принимает участие в боевых действиях на Украине на стороне Вооруженных сил страны (ВСУ). Подразделение состоит в большинстве из грузинских добровольцев. Российское Минобороны отчитывалось об ударах по местам дислокации наемников из этого формирования.

Члены легиона, по данным ФСБ, также причастны к организации диверсий и терактов на территории России. Сейчас легион считается наиболее крупным вооруженным формированием, комплектуемым по национальному признаку, указали в спецслужбе.

В июне 2024 года Росфинмониторинг внес «Грузинский национальный легион» в перечень террористических и экстремистских организаций. Осенью создателя подразделения Ушанги Мамулашвили заочно приговорили к 23 годам заключения.

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Теги
Дарья Беспалько
Военная операция на Украине Украина Грузия
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