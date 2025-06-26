Лавров связал нарушение режима нераспространения с ударами США и Израиля

Сергей Лавров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что режим нераспространения ядерного оружия пострадал из-за ударов США и Израиля по Ирану, передает корреспондент РБК.

«Режим нераспространения пострадал в результате тех агрессивных действий, который предпринял Израиль и Соединенные Штаты, атакуя мирные объекты ядерной программы Ирана», — сказал он.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — это международный многосторонний документ, направленный на предотвращение распространения ядерного оружия в мире. В ДНЯО государства делятся на ядерные («ядерная пятерка»: Великобритания, Китай, Россия (как преемница СССР), США и Франция) и остальные, неядерные. Первые произвели и применили ядерное оружие либо другое взрывное устройство до 1967 года. Остальные подписанты добровольно отказались от права иметь такое оружие.

Ранее официальный представитель комиссии меджлиса (парламента) по нацбезопасности депутат Эбрахим Резаи заявил, что пришло время Ирану выйти из ДНЯО. Он объяснил это тем, что договор должен был гарантировать безопасность Ирана, а не становиться причиной ее отсутствия.

Ранее, 13 июня, Израиль начал операцию против Ирана, назвав ее целью ядерные объекты на территории республики. Иран, в свою очередь, объявил о проведении ответной операции. Как утверждает ЦАХАЛ, Тегеран обладает достаточным запасом обогащенного урана для создания 15 ядерных бомб. Иран обвинения отрицает.

После того как на протяжении девяти дней стороны обменивались ударами, США решили вмешаться в конфликт и также нанесли удары по объектам иранской ядерной программы в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ Иран 23 июня атаковал крупнейший американский военный объект на Ближнем Востоке авиабазу Аль-Удейд в Катаре.

Позднее, 24 июня, американский президент сообщил о прекращении огня между Израилем и Ираном. Однако в тот же день обвинил стороны в его нарушении.