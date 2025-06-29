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Военная операция на Украине ,  
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В Париже прошла манифестация против поставок оружия Киеву

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: f_philippot / X
Фото: f_philippot / X

Толпа митингующих собралась в Париже, они выступили с требованием прекратить помощь Украине и выйти из Евросоюза и НАТО. Кадры протеста опубликовал организовавший акцию основатель партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«По призыву Патриотов французы вышли на улицы Парижа в это воскресенье, чтобы защитить Мир и Свободную Францию, которая вышла из ЕС и НАТО! [Президента Франции Эмманюэля] Макрона освистали, а ЕС осудили как ужасную военную силу!» — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремисткой организацией на территории России и запрещена).

Протестующие также требовали отставки Макрона, уточнил Филиппо.

По данным корреспондентов «РИА Новости» и ТАСС, несколько сотен участников собрались на площади Пале-Рояль напротив Лувра. Протестанты выкрикивали лозунги и держали плакаты с надписями «Нет НАТО», «Патриоты за мир», «Мы не хотим погибать за Украину», «Нет танкам и беспилотникам на Украине».

Некоторые из митингующих помимо французского флага вышли на акцию вместе с российским триколором, уточняет «РИА Новости».

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Фото: Александр Дзюба / ТАСС

В марте 2024 года Министерство обороны Франции сообщило, что за два года боевых действий на Украине Париж поставил Киеву военной техники на общую сумму €2,615 млрд ($2,83 млрд) и пожертвовала €1,2 млрд ($1,3 млрд) в Европейский фонд мира (EPF) в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года. Таким образом, поддержка составила более €3,8 млрд ($4,1 млрд).

Россия выступает против любой помощи Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.

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