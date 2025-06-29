Верка Сердючка обругала матом критиков выступления на русском языке

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Украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, во время концерта в Одессе обругал матом критиков, недовольных его недавним выступлением на русском языке. Кадры с концерта опубликовала украинское издание «Страна.ua».

На том же выступлении Данилко на русском заявил, что из-за украинских омбудсменов его «два дня песочили».

Поводом для скандала стал концерт 13 июня, который прошел в Киеве, писало издание. Часть музыкальной программы состояла из песен на русском языке. После этого языковые активисты пожаловались на исполнителя, телеведущий Виктор Дяченко подал жалобу уполномоченному по защите госязыка на Украине Тарасу Креминю.

Тот заявил, что обратился в полицию из-за нарушения моратория на русскоязычные песни в Киеве, а также обвинил Сердючку в нарушении закона об украинизации.

Позднее, 27 июня, как передает «Страна.ua», Креминь сообщил, что Сердючку не накажут, потому что исполнение песен на русском не нарушает закон, поскольку требование закона по использованию государственного языка на мероприятиях не распространяется на музыкальные произведения.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает его обязательное использование во всех государственных органах и общественных организациях. Меры не распространяются на частное общение. На Украине также неоднократно предлагали ограничить общение на русском языке. Российские власти неоднократно заявляли о дискриминации в отношении русского языка на Украине.