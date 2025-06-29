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Общество ,  
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Появился полный текст ГОСТа с требованиями к школьной форме

Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru
Фото: protect.gost.ru

Росстандарт опубликовал полный текст ГОСТа школьной формы, он вступит в силу 1 июля. Документ опубликован на сайте ведомства.

Так, в пятом пункте указано, что форма должна носить светский характер, быть эстетичной и удобной. Кроме этого, она не может содержать символику «асоциальных неформальных молодежных объединений», «пропагандирующую противоправное поведение». Государственную и патриотическую символику стандарт, напротив, рекомендует.

Согласно требованиям, фурнитура на одежде должна быть функциональной и не содержать острых элементов. Стиль при этом должен быть деловым, а ее покрой — удобным для ученика и в сидячем положении, и в движении.

Помимо этого, в требованиях расписан стандарт для готовых изделий и материалов, из которых изготовлена форма.

ГОСТ с требованиями к школьной форме вступит в силу 1 июля
Общество

Росстандарт утвердил новый стандарт школьной формы 31 августа 2024 года. Требования распространяются на одежду учащихся программ общего, основного общего и среднего общего образования. Стандарт не касается обуви и спортивной одежды.

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Теги
Полина Харчевникова
ГОСТ школьная форма требования
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