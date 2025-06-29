ГОСТ с требованиями к школьной форме вступит в силу 1 июля
Школьная форма должна носить светский характер, быть эстетичной и удобной, следует из ГОСТ, который вступает в силу с 1 июля. Документ опубликован на сайте Росстандарта.
Согласно требованиям, стиль школьной формы должен быть деловым, а ее покрой — удобным для ученика и в сидячем положении, и в движении.
Также ГОСТ предусматривает, что одежда не должна содержать символику «асоциальных неформальных молодежных объединений», а также «пропагандирующую противоправное поведение». Государственную и патриотическую символику стандарт, напротив, рекомендует.
Новый стандарт на школьную форму был утвержден приказом Росстандарта 31 августа 2024 года. Он распространяется на одежду учащихся программ общего, основного общего и среднего общего образования. Стандарт не касается обуви и спортивной одежды.
В августе 2024 года Роскачество выявило нарушения при пошиве большей части школьной формы, сообщали «Известия» со ссылкой на результаты исследования организации. Ведомство передало результаты исследования в Роспотребнадзор и предложило выдать предостережения о недопустимости нарушений, а в некоторых случаях — о приостановке выпуска продукции.
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