 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

ГОСТ с требованиями к школьной форме вступит в силу 1 июля

Школьная форма должна носить светский характер, быть эстетичной и удобной, следует из ГОСТ, который вступает в силу с 1 июля. Документ опубликован на сайте Росстандарта.

Согласно требованиям, стиль школьной формы должен быть деловым, а ее покрой — удобным для ученика и в сидячем положении, и в движении.

Также ГОСТ предусматривает, что одежда не должна содержать символику «асоциальных неформальных молодежных объединений», а также «пропагандирующую противоправное поведение». Государственную и патриотическую символику стандарт, напротив, рекомендует.

Приморская прокуратура заинтересовалась запретом на брюки для школьниц
Общество
Фото:Елена Майорова / Global Look Press

Новый стандарт на школьную форму был утвержден приказом Росстандарта 31 августа 2024 года. Он распространяется на одежду учащихся программ общего, основного общего и среднего общего образования. Стандарт не касается обуви и спортивной одежды.

В августе 2024 года Роскачество выявило нарушения при пошиве большей части школьной формы, сообщали «Известия» со ссылкой на результаты исследования организации. Ведомство передало результаты исследования в Роспотребнадзор и предложило выдать предостережения о недопустимости нарушений, а в некоторых случаях — о приостановке выпуска продукции.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Росстандарт школьная форма ГОСТ
Материалы по теме
«Известия» узнали о ГОСТе на школьную форму, который появится в сентябре
Общество
Роскачество выявило нарушения в изготовлении школьной формы
Общество
В России выросла доля сторонников единой школьной формы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Во Владивостоке эвакуировали ТЦ после сообщения о запахе газа Общество, 07:36
Над тремя регионами России за ночь сбили три беспилотника Политика, 07:26
Посол заявил, что Норвегия мешает российским ученым на Шпицбергене Политика, 07:19
Сенат США одобрил законопроект Трампа об увеличении потолка госдолга Политика, 06:59
ГОСТ с требованиями к школьной форме вступит в силу 1 июля Общество, 06:42
Гросси назвал, когда Иран сможет возобновить обогащение урана Политика, 06:36
Козьи тропы, любовь к вафлям: в чем самобытность европейской кухни РБК и Перекрёсток, 06:03
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В Ростовской области сбили беспилотник ВСУ Политика, 05:56
Польские военные подняли истребители из-за «активности России на Украине» Политика, 05:46
Экс-глава NASA раскрыл, как запускали загадочные дроны над базой США Технологии и медиа, 05:33
В пяти российских городах сняли ограничения на работу аэропортов Политика, 05:03
Вильфанд рассказал, что купальный сезон наступит в Крыму в начале июля Общество, 04:52
В Ивановской области двум женщинам заочно дали срок за убийство военного Политика, 04:36
Стала известна средняя пенсия работающих пенсионеров в России Общество, 04:15