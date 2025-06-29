В июле введут новые штрафы ГИБДД и контроль за полисами ОСАГО

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В конце июля Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, который предусматривает увеличение штрафа за отказ остановиться по требованию сотрудника ГБДД, новый штраф за отказ грузовиков от прохождения весового и габаритного контроля, а также контроль за наличием полиса ОСАГО. Документ размещен на сайте нижней палаты Федерального собрания.

В настоящее время за невыполнение требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или контролера в сфере транспорта об остановке предусмотрен штраф от 500 до 800 руб. С июля штрафы увеличат до 7–10 тыс. руб. Если водитель повторно не выполнит требование, тогда ему грозит лишение прав на срок до шести месяцев и штраф в размере 10 тыс. руб.

Кроме этого, новый законопроект устанавливает административную ответственность за невыполнение водителем требования о прохождении весового и габаритного контроля. За такое нарушение владельцу транспорта будет грозить штраф в размере 600 тыс. руб.

С июля водителям в пилотном режиме также будут отправлять предупреждения об отсутствии полисов ОСАГО. Наличие полиса будут фиксировать с помощью камер ГИБДД. В экспериментальном режиме подобные предупреждения будут поступать до конца 2025 года. Настоящие штрафы начнут действовать с 1 января 2026 года.

Поправки еще не вступили в силу. Законопроект должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать президент Владимир Путин. В случае подписания они вступят в силу через десять дней после даты официального опубликования документа.

Законопроект внесли в Госдуму в феврале 2024 года, его приняли в первом чтении в сентябре того же года, во втором чтении — в июне 2025 года.

В пояснительной записке авторы законопроекта отметили, что сейчас во многих регионах водителям выгоднее нарушать закон, чем его соблюдать. Например, вместо того чтобы останавливаться по требованию инспектора или проходить весовой контроль, нарушители предпочитают игнорировать эти правила.