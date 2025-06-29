Жителей львовского Дрогобыча после взрыва попросили надевать маски

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Жителей города Дрогобыча в Львовской области попросили закрывать окна и надевать маски при выходе на улицу из-за дыма, заявила главный государственный санитарный врач региона Наталья Иванченко.

«Если вы находитесь в зоне задымления, рекомендуется оставаться в помещении, плотно закрывая окна и двери. Если вам нужно выйти на улицу, используйте средства защиты дыхания, такие как дыхательная или влажная маска», — передает ее слова пресс-служба Дрогобычской городской больницы на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской на территории России и запрещена).

Жителям также рекомендовали пить много воды и проводить в помещении влажную уборку. В настоящее время специалисты проводят лабораторные исследования.

Ранее глава Дрогобычской районной военной администрации Степан Кулиняк сообщил о пожаре после взрывов на объекте промышленной инфраструктуры. Предварительно, никто не пострадал.

В Дрогобыче находится Дрогобычский нефтеперерабатывающий завод под названием «Галичина» или «Галиция». В январе 2012 года завод остановили на реконструкцию, а позднее законсервировали. По состоянию на апрель 2016 года, нефтезавод не функционировал.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.