Во Львовской области после удара загорелся промышленный объект

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В результате взрывов в Дрогобычском районе Львовской области на объекте промышленной инфраструктуры произошло возгорание. Об этом сообщил глава районной военной администрации Степан Кулиняк на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской в России и запрещена).

По его словам, за ночь было зафиксировано множество взрывов, из-за возникших повреждений в части Дрогобыча отключили электричество.

По предварительным данным, никто не пострадал.

В ночь на 29 июня 2025 года во Львове, Кременчуге и Николаеве гремели взрывы.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.