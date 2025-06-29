В столичном регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности
В Москве и Московской области на ближайшие два дня ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за ожидающегося ливня, сообщает Гидрометцентр на своем сайте.
Согласно прогнозу, дождь начнется в 18 часов 29 июня и закончится под конец дня 1 июля. Скорость ветра может достигать 15-20 м/с.
«Желтый» уровень погодной опасности означает, что погода потенциальна опасна.
Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона об интенсивных дождях и холодной температуре. По его словам, 30 июня она поднимется не выше +12 градусов, днем — не выше +15.
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