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В столичном регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности

В столичном регионе до вечера 1 июля введен «желтый» уровень погодной опасности
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В Москве и Московской области на ближайшие два дня ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за ожидающегося ливня, сообщает Гидрометцентр на своем сайте.

Согласно прогнозу, дождь начнется в 18 часов 29 июня и закончится под конец дня 1 июля. Скорость ветра может достигать 15-20 м/с.

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Фото:Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности означает, что погода потенциальна опасна.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона об интенсивных дождях и холодной температуре. По его словам, 30 июня она поднимется не выше +12 градусов, днем — не выше +15.

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Теги
Александра Озерова
Погода прогноз погоды дожди желтый уровень
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