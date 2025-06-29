Синоптик предупредил о «наступлении осени» на Центральную Россию

«Фобос»: на центральную Россию в июле будет наступать осень

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

На Центральную Россию «наступает» осень, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, из-за североатлантического циклона 29 июня во второй половине дня начнутся интенсивные дожди, а 30 июня температура воздуха ночью в столице будет до +12 градусов, днем — до +15. Он отметил, что такая погода соответствует климатической норме начала осени.

Синоптик добавил, что из-за высокой влажности и сильного ветра будет казаться, что на улице на 3–4 градуса холоднее, чем есть на самом деле.

«В понедельник в Москве будет лить как из ведра и запахнет осенью! Гарантировано ожидается пасмурная погода, обложные дожди перейдут в ливни», — написал он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что до конца июня в столичном регионе будут идти дожди, а температура поднимется выше +20 градусов всего несколько раз.

Он также добавил, что июль будет немного теплее нормы, но холоднее прошлогоднего июля. Первая половина месяца ожидается более прохладной, вторая — более теплой, особенно последние дни. Количество дождей прогнозируется близким к норме.