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Синоптик предупредил о «наступлении осени» на Центральную Россию

«Фобос»: на центральную Россию в июле будет наступать осень
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

На Центральную Россию «наступает» осень, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, из-за североатлантического циклона 29 июня во второй половине дня начнутся интенсивные дожди, а 30 июня температура воздуха ночью в столице будет до +12 градусов, днем — до +15. Он отметил, что такая погода соответствует климатической норме начала осени.

Синоптик добавил, что из-за высокой влажности и сильного ветра будет казаться, что на улице на 3–4 градуса холоднее, чем есть на самом деле.

«В понедельник в Москве будет лить как из ведра и запахнет осенью! Гарантировано ожидается пасмурная погода, обложные дожди перейдут в ливни», — написал он.

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Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что до конца июня в столичном регионе будут идти дожди, а температура поднимется выше +20 градусов всего несколько раз.

Он также добавил, что июль будет немного теплее нормы, но холоднее прошлогоднего июля. Первая половина месяца ожидается более прохладной, вторая — более теплой, особенно последние дни. Количество дождей прогнозируется близким к норме.

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Александра Озерова
Погода «Фобос» дожди Москва прогноз погоды
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