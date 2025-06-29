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Общество ,  
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В России учредили день адвокатуры

Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

День российской адвокатуры будет официально отмечаться в России 31 мая, постановление опубликовано на сайте правительства России.

Инициатором учреждения даты выступило министерство юстиции, постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Официальное установление профессионального праздника позволит подчеркнуть важность адвокатуры как публично-правового института правовой системы России и ее высокое публично-правовое значение для российской государственности», — говорится в сообщении.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС


Такая дата неформально утвердилась в адвокатском сообществе как профессиональный праздник, говорится на сайте правительства. Именно в этот день в 2002 году был подписан Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в России», заложивший основные принципы организации и деятельности современной адвокатуры.

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