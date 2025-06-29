Лавров рассказал, о чем пожалел во время визита в Киргизию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым выразил сожаление, что министрам придется работать в курортной зоне. Его вступительная речь опубликована на сайте министерства иностранных дел России.
«У нас всегда насыщенная повестка дня. Будем работать в этом прекрасном месте на озере Иссык-Куль, сожалея, что хотелось бы больше отдыхать», — сказал он.
Также глава МИДа отметил дружеские отношения между двумя странами, насыщенную повестку дня и поблагодарил Кулубаева за «теплый прием».
Встреча министров прошла в городе Чолпон-Ата, курорте на берегу Иссык-Куля. Это озеро входит в топ-30 крупнейших по площади озер мира и в десятку глубочайших.
На этой же встрече 29 июня Лавров заявил, что западные страны не смогут нанести России стратегическое поражение.
«Никогда у Запада это не получалось, не получится и в этот раз», — сказал он.
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