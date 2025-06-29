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Война Израиля и Ирана ,  
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Марко Рубио осудил призыв Ирана арестовать и казнить главу МАГАТЭ Гросси

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Christian Bruna / Getty Images)

Призывы в Иране арестовать и казнить главу международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси неприемлемы, заявил госсекретарь США Марко Рубио в X.

Он также добавил, что власти США поддерживают работу МАГАТЭ по мониторингу ситуации в Иране. Рубио призвал Иран обеспечить безопасность и защиту персонала агентства.

«Мы поддерживаем критические усилия МАГАТЭ по проверке и мониторингу в Иране и хвалим генерального директора и агентство за их преданность и профессионализм», — написал он.

Иран решил больше не пускать главу МАГАТЭ на свои ядерные объекты
Политика
Рафаэль Гросси

Так госсекретарь прокомментировал материал в иранской газете Kayhan. «Необходимо официально объявить, что по прибытии в Иран Гросси будет предан суду и казнен по обвинению в шпионаже в пользу «Моссада», — процитировало газету издание Iran Insight.

25 июня 2025 года Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ, а через два дня вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хажи Бабаи заявил, что Гросси больше не пропустят на ядерные объекты страны.

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Теги
Персоны
Александра Озерова
Марко Рубио Иран США МАГАТЭ осуждение
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
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