Марко Рубио осудил призыв Ирана арестовать и казнить главу МАГАТЭ Гросси

Рафаэль Гросси (Фото: Christian Bruna / Getty Images)

Призывы в Иране арестовать и казнить главу международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси неприемлемы, заявил госсекретарь США Марко Рубио в X.

Он также добавил, что власти США поддерживают работу МАГАТЭ по мониторингу ситуации в Иране. Рубио призвал Иран обеспечить безопасность и защиту персонала агентства.

«Мы поддерживаем критические усилия МАГАТЭ по проверке и мониторингу в Иране и хвалим генерального директора и агентство за их преданность и профессионализм», — написал он.

Так госсекретарь прокомментировал материал в иранской газете Kayhan. «Необходимо официально объявить, что по прибытии в Иран Гросси будет предан суду и казнен по обвинению в шпионаже в пользу «Моссада», — процитировало газету издание Iran Insight.

25 июня 2025 года Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ, а через два дня вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хажи Бабаи заявил, что Гросси больше не пропустят на ядерные объекты страны.