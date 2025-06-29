Во Владивостоке ребенок пострадал из-за обрушившейся карусели

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На Спортивной набережной во Владивостоке обрушилась карусель, сообщила прокуратура Приморского края в своем телеграм-канале.

В результате происшествия пострадал ребенок, у него ушиб головы. Ведомство сообщило, что инцидент произошел из-за некачественного обслуживания игрового оборудования.

Прокуратура возбудила уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и предназначенных для детей в возрасте до шести лет (пункт «б» части 2 статьи 238 уголовного кодекса).

Ход и результаты расследования прокуратура поставила на контроль. Ведомство сообщило, что организует проверку технического состояния всех аттракционов парка.