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Во Владивостоке эвакуировали ТЦ из-за утечки неизвестного газа

Во Владивостоке после утечки газа выносили из ТЦ людей без сознания
Утечка неизвестного газа произошла в гипермаркете «Реми». Пострадали восемь человек, у них легкое отравление. Гипермаркет эвакуировали и закрыли

Во Владивостоке эвакуировали ТЦ из-за утечки неизвестного газа
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Один из торговых центров Владивостока эвакуировали после сообщения о запахе газа, передает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС Приморья. По данным РЕН ТВ, речь идет о ТЦ «Реми» во Владивостоке.

В местном минздраве сказали, что в ТЦ пострадали восемь человек. «Вести.Приморье» уточняет, что у них легкое отравление, никого не госпитализировали.

В пресс-службе «Реми» «Вести.Приморье» рассказали, что днем произошла утечка неизвестного газа. Сотрудники гипермаркета немедленно вызвали экстренные службы и объявили эвакуацию покупателей. Магазин сейчас закрыт.

Прокуратура сообщила о начале проверки. «В настоящее время проводится медицинское обследование работников», — говорится в сообщении. Ведомство начало проверку.

Baza пишет, что по одной из версий в ТЦ могла разбиться банка с нашатырным спиртом. Источник вероятной утечки найти пока не удается, слабый запах аммиака сохраняется в районе одной из касс.

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Елена Чернышова
Владивосток ТЦ утечка газа гипермаркет
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