В эвакуированном торговом центре во Владивостоке не нашли утечку газа
В торговом центре «Реми» во Владивостоке не нашли признаков утечки газа, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе правительства Приморья.
По словам собеседника агентства, специалисты продолжают проверку.
29 июня посетителей «Реми» эвакуировали из-за сообщений об утечке неизвестного газа в одном из магазинов.
Пострадали как минимум восемь человек, у них обнаружили признаки легкого отравления, никого не госпитализировали.
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