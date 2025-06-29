В эвакуированном торговом центре во Владивостоке не нашли утечку газа

В торговом центре «Реми» во Владивостоке не нашли признаков утечки газа, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе правительства Приморья.

По словам собеседника агентства, специалисты продолжают проверку.

29 июня посетителей «Реми» эвакуировали из-за сообщений об утечке неизвестного газа в одном из магазинов.

Пострадали как минимум восемь человек, у них обнаружили признаки легкого отравления, никого не госпитализировали.