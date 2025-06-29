 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В эвакуированном торговом центре во Владивостоке не нашли утечку газа

В торговом центре «Реми» во Владивостоке не нашли признаков утечки газа, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе правительства Приморья.

По словам собеседника агентства, специалисты продолжают проверку.

Во Владивостоке эвакуировали ТЦ из-за утечки неизвестного газа
Общество

29 июня посетителей «Реми» эвакуировали из-за сообщений об утечке неизвестного газа в одном из магазинов.

Пострадали как минимум восемь человек, у них обнаружили признаки легкого отравления, никого не госпитализировали.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Александра Озерова
Владивосток утечка газа торговый центр
Материалы по теме
На Сахалине произошла утечка 1,5 т топлива из-за опрокидывания бензовоза
Общество
На АЭС в Финляндии произошла утечка водорода
Общество
Во Владивостоке эвакуировали ТЦ из-за утечки неизвестного газа
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Вучич выступит с обращением к нации на фоне столкновений в Белграде Политика, 10:42
Марко Рубио осудил призыв Ирана арестовать и казнить главу МАГАТЭ Гросси Политика, 10:37
Поливоркинг вместо халтуры: почему люди вынуждены совмещать две работыПодписка на РБК, 10:26
Во Львовской области после удара загорелся промышленный объект Политика, 10:04
$5 тыс. в месяц: кто такие ИИ-агенты и почему они получают больше людейПодписка на РБК, 10:04
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Владелец Sminex назвал ошибки подхода Трампа к элитной недвижимости Бизнес, 10:01
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Жесткая реальность роботакси: почему Tesla может проигратьПодписка на РБК, 10:00
Инвесторы не идут за разблокированными активами: в РСХБ зависли ₽159 млн Инвестиции, 10:00
ВСУ потеряли еще один истребитель F-16 Политика, 09:41
Во Владивостоке ребенок пострадал из-за обрушившейся карусели Общество, 09:34
Море, солнце и еда: чем удивляет кухня Италии и в чем ее главные секреты РБК и Перекрёсток, 09:30
В эвакуированном торговом центре во Владивостоке не нашли утечку газа Общество, 09:11
Лавров исключил стратегическое поражение России Политика, 09:04