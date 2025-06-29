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Политика ,  
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Посол заявил, что Норвегия мешает российским ученым на Шпицбергене

Норвегия пытается укрепить свой суверенитет над архипелагом Шпицберген, что усложняет проведение там российской научной и хозяйственной деятельности, заявил в интервью «РИА Новости» посол России в Осло Николай Корчунов.

«В последнее время норвежскими властями предпринимаются шаги по укреплению своего суверенитета над архипелагом таким образом, что это создает дополнительные сложности для осуществления там российской научной и хозяйственной деятельности», — сказал он.

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Политика
Николай Корчунов

Корчунов добавил, что Норвегия присоединилась ко всем секторальным и персональным санкциям ЕС, что, по его словам, «очевидным образом противоречит Договору о Шпицбергене», поскольку ставит российских ученых в дискриминируемое положение.

Шпицберген — архипелаг в Северном Ледовитом океане, принадлежащий Норвегии. Суверенитет Норвегии над этой территорией установил Шпицбергенский трактат 1920 года.

Архипелаг обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц трактата. На нем расположены два поселка, в которых с начала 1930-х годов вели разработки угля советские и российские шахтеры. Крупнейший из них — Баренцбург с населением около 500 человек. В нем находится консульство России на Шпицбергене. Второй поселок — Пирамида, там занимаются научными исследованиями.

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Теги
Евгений Вахляев
Норвегия Россия Шпицберген ученые
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