Посол в Норвегии заявил о регулярных обращениях о переезде в Россию
В посольство России в Норвегии ежемесячно приходят несколько обращений от иностранцев, которые хотят переехать в Россию, заявил посол России в Осло Николай Корчунов.
«Ежемесячно получаем порядка 3–5 обращений иностранных граждан с просьбами разъяснить порядок получения такой визы и дальнейшего переезда в Россию», — рассказал он в разговоре с «РИА Новости».
При этом есть и заявки от тех, кто окончательно определился с переездом. Корчунов подчеркнул, что обращения поступают не только от норвежцев, но и граждан других стран, которые постоянно проживают в королевстве.
В основном в Россию хотят переехать молодые люди, которые связывают «свое будущее с Россией», а также разделяют «традиционные ценности и идеалы» и нацелены «на работу и создание семьи в России», уточнил посол.
В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешил иностранцам получать ВНЖ на три месяца без прохождения необходимых процедур, если они не согласны с идеологическим курсом правительства своих стран.
Как в апреле 2025 года отметил президент, России «действительно нужны молодые, перспективные люди, которые создают семьи и получают образование здесь или приезжают уже с образованием».
Ранее МИД сообщил, что по состоянию на март 2025 года в Россию по программе по переселению соотечественников вернулись 1787 человек.
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