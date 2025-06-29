В пяти российских городах сняли ограничения на работу аэропортов
В аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элиста сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
О запрете полетов Кореняко сообщил в 1:00 мск, он действовал около пяти часов.
Два из пяти аэропортов были закрыты для самолетов также 27 июня — в Волгограде и Саратове. Тогда ограничения на прием и выпуск рейсов также коснулись Самары.
В ту ночь над российскими регионами за ночь уничтожили около 40 беспилотников, в том числе над Ростовской, Волгоградской, Белгородской, Брянской и Самарской областями, а также над Крымом.
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