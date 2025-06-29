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Политика ,  
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В пяти российских городах сняли ограничения на работу аэропортов

В аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элиста сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

О запрете полетов Кореняко сообщил в 1:00 мск, он действовал около пяти часов.

Два из пяти аэропортов были закрыты для самолетов также 27 июня — в Волгограде и Саратове. Тогда ограничения на прием и выпуск рейсов также коснулись Самары.

В ту ночь над российскими регионами за ночь уничтожили около 40 беспилотников, в том числе над Ростовской, Волгоградской, Белгородской, Брянской и Самарской областями, а также над Крымом.

В аэропортах пяти российских городов ограничили полеты
Политика
Фото:Дмитрий Рогулин/ТАСС

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Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
аэропорты Росавиация ограничения Самолеты
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В аэропортах пяти российских городов ограничили полеты
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Аэропорт Волгограда закрыли для полетов
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