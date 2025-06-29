В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Пакистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло 28 июня в 22.24 по времени UTC (01:24 мск 29 июня) в 79 километрах к северо-западу от города Дера-Гази-Хан с населением 236 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет.



В октябре 2021 года землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пакистанской провинции Белуджистан. Тогда сообщалось о 20 погибших и 200 пострадавших. Эпицентр землетрясения находился неподалеку от города Харнай.