В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
В северной иранской провинции Семнан зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2, следует из данных на сайте Earthquaketrack.
Землетрясение произошло около 20:49 мск на глубине 10 км. Согласно информации сервиса, стихийное бедствие настигло Семнан и в начале октября 2024 года. Тогда эпицентр также находился на глубине 10 км, а магнитуда составляла 4,5.
Инициатива по ядерной угрозе (Nuclear Threat Initiative) сообщает, что в Семнане находится ракетный комплекс с полигоном для испытаний баллистических ракет и производственной мощности, а рядом расположен Иранский космический центр с пусковой инфраструктурой.
Кроме этого в феврале базирующийся в Париже оппозиционный Национальный совет сопротивления Ирана (National Council of Resistance of Iran, NCRI) выпустил доклад, в котором говорится, что Секретное агентство Министерства обороны Ирана (SPND) активизировало усилия по созданию ядерных боеголовок на объектах «Шахруд» и «Семнан». Тегеран отвергает обвинения в наличии у него ядерного оружия, а также планов создать его.
Ранее, 15 июня, в Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 2,5 в районе иранского города Фордо в провинции Кум — вблизи ядерного объекта.
По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км, сейсмическая активность была зафиксирована в 23:35 по местному времени (23:05 мск). Сведений о повреждениях инфраструктуры или пострадавших тогда не поступало.
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