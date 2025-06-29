Бриг «Россия» прошел по Неве на празднике «Алые паруса»

Парусный бриг «Россия» с парусами красного цвета прошел по Неве на празднике выпускников «Алые паруса» в Петербурге, передает «Фонтанка».

В этом году бриг «Россия» стартовал у Сенатской площади, после чего он прошел через разведенный створ Дворцового моста. Выпускники встречали его под песню «Я люблю тебя, жизнь».

До этого на Дворцовой площади прошел концерт, на котором выступили популярные исполнители, в том числе Надежда Кадышева, Bearwolf, Akmal', The Hatters, «Иванушки International» и другие. Праздник открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, традиционно ударив в корабельную рынду.

Праздник выпускников «Алые паруса» — одно из главных событий для российских школьников, он ежегодно проходит в Санкт-Петербурге в конце июня. В 2025 году организаторы посвятили программу 80-летию Победы.