Главу минтранса Херсонской области и его заместителя арестовали за взятку

Суд арестовал на два месяца главу минтранса Херсонской области и его зама за взятку в особо крупном размере. Чиновникам грозит до 15 лет лишения свободы

Александр Балышев (Фото: gov.khogov.ru)

Генический районный суд арестовал министра транспорта Херсонской области Александра Балышева и его заместителя — начальника управления дорожного хозяйства Сергея Журавлева. Арест подтвердил РБК источник, знакомый с ситуацией.

По информации «Коммерсанта», мужчин взяли под стражу на два месяца. Следствие вменяет чиновникам получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса) за покровительство одной из компаний, участвующих в строительстве и восстановлении дорог, в том числе поврежденных в ходе боевых действий. Издание пишет, что в ближайшее время фигурантов отправят в Москву.

Эта статья, в частности, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пяти млн руб. или лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Согласно данным ЕГРЮЛ, Балышев является министром с 9 августа 2023 года.

Согласно информации на сайте губернатора, Балышев занимается в том числе повышением уровня доступности транспортных услуг, политикой дорожно-транспортного комплекса, управлением предприятиями дорожно-транспортного комплекса и координацией транспортной инфраструктуры и транспортных коридоров на территории Херсонской области.

В 2024 году в Генический суд Херсонской области поступило уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности регионального министра здравоохранения Вадима Ильмиева. По информации следствия, в 2022 году чиновник вступил в преступный сговор с главным бухгалтером минздрава и руководителями региональных учреждений здравоохранения. Они похитили из бюджета 300 млн руб., выделенных на зарплату сотрудникам.