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МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре с 29 июня по 1 июля
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

МЧС предупредило жителей Москвы и гостей столицы о грозе и сильном ветре с 29 июня по 1 июля. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

В эти дни на Москву обрушатся дождь и гроза, ветер усилится до 17 м/сек, сообщили там.

В МЧС рекомендуют гражданам быть внимательными за рулем, парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

Синоптики предупредили о плохой погоде и аномалиях в июле
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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале ранее написал, что в воскресенье, 29 июня, в городе с приближением циклона с юго-запада станет больше облаков. Во второй половине дня в столице пройдет кратковременный дождь, воздух днем прогреется до около +20 °C. В начале следующей недели осадки усилятся, похолодает до +13…+18 °C.

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