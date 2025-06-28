Зеленский наградил президента Польши Дуду орденом Свободы
Президент Владимир Зеленский наградил польского лидера Анджея Дуду орденом Свободы. Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.
Награду Дуда получил «за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», говорится в документе.
Орден Свободы был учрежден в 2008 году. Это государственная награда Украины, которую вручают отличившимся в утверждении суверенитета и независимости Украины. Первым кавалером ордена стал король Швеции Карл XVI Густав.
Ранее президент Польши прибыл в Киев. На железнодорожном вокзале Дуду встретил временный поверенный по делам Польши Петр Лукасевич.
Глава украинского МИДа Андрей Сибига сообщил, что политик встретится с Владимиром Зеленским и примет участие в мероприятиях по случаю Дня Конституции Украины 28 июня.
Эта поездка в украинскую столицу станет последней для Дуды на посту польского президента. Новый президент страны — консерватор и историк Кароль Навроцкий — официально вступит в должность 6 августа.
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