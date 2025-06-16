Дуров раскритиковал Le Monde за негативные статьи про Telegram

За последнее время Le Monde выпустила 40 негативных статей о мессенджере, при этом ни одна из французских газет, в отличие от СМИ других стран, не упомянула о его интервью Такеру Карлсону, заявил Дуров

Павел Дуров (Фото: Imago / Eventpress Kochan / Global Look Press)

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что за семь недель после его ареста в Париже французская газета Le Monde выпустила 40 негативных статей о мессенджере.

По его словам, в большинстве случаев издание не запрашивало комментарий платформы или игнорировало правки, которые ей присылали.

При этом, обратил внимание Дуров, ни одна из французских газет, в отличие от СМИ других стран, не упомянула о его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Однако французские СМИ не утратили интереса к Telegram. На прошлой неделе главная газета страны Le Monde предложила своим читателям рассказать, смотрят ли они пиратские футбольные матчи в Telegram», — написал основатель мессенджера.

Он связал это с попыткой раскрутить негативную историю о платформе.

«Такая медийная среда вызывает тревогу. Поэтому такие платформы, как Telegram, так важны — мы даем людям возможность получить доступ ко всем точкам зрения и решать самим. Мы считаем, что люди умны и им можно доверять неотфильтрованную правду», — заключил он.

В интервью Карлсону Дуров, в частности, сказал, что до сих пор не понимает, в чем его обвиняют во Франции.

Обвинения против него в недостаточной модерации контента «нелепы», так как «это все равно что арестовать Дональда Трампа за то, что кто-то из 350 млн американцев совершил преступление», убежден основатель Telegram.

«Или посадить Макрона за ограбление в Тулузе. Это абсурд», — уверен он.

Во Франции Дуров находится под следствием по обвинению в недостаточной модерации контента в мессенджере и уклонении от сотрудничества с властями. В августе 2024 года его задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже и поместили под арест, но потом отпустили под залог €5 млн и запретили покидать Францию. Ему разрешают выезжать только в Дубай. В феврале издание Wired со ссылкой на представителя французской прокуратуры Майлиса де Река писало, что ордер на арест Дурова был выдан после того, как силовики осознали, сколько расследований зашло в тупик из-за того, что Telegram не отвечал на запросы правоохранительных органов. В ведомстве сочли молчание основателя мессенджера «равносильным соучастию». Платформа после ареста Дурова сообщала о готовности раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, в ответ на обоснованные юридические запросы.