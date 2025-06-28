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Канада ввела налог в 50% на импорт стали из стран без договора о торговле

Канадский министр финансов Франсуа-Филипп Шампань объявил о введении 50-процентной пошлины на ввоз в Канаду сталелитейной продукции из тех стран, с которыми у Оттавы нет соглашения о свободной торговле. Об этом сообщили в пресс-службе канадского правительства.

«Квоты, установленные на уровне 2,6 млн т, приведут к введению дополнительного налога в 50% на импорт стали сверх уровня 2024 года из стран, не входящих в соглашение о свободной торговле», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что это временная торговая мера, которая поможет стабилизировать канадский рынок стали. Внедрение пошлины устранит риск того, что изначально предназначенная для США сталь будет перенаправлена в Канаду, уточнили в департаменте финансов. Решение о этой меры основано на проведенных весной публичных консультациях, отметили в ведомстве.

Спустя 30 дней размер пошлины пересмотрят, чтобы «обеспечить ее целесообразность и эффективность». Пересмотр решения будет зависеть от развития ситуации с тарифами США, добавили в правительстве.

Премьер Канады ответил на слова Трампа о прекращении торговых переговоров
Политика

В марте президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики. В том же месяце администрация США ввела 25-процентные тарифы на импортируемые сталь и алюминий (Канада — ключевой поставщик и того и другого), а также на все ввозимые в Штаты автомобили, включая продукцию американских марок, производимую за рубежом. Кроме того, США взимает 10-процентные тарифы с канадских энергоносителей и удобрений.

Оттава ответила зеркальными 25-процентными пошлинами. Глава Банка Канады Тифф Маклем назвал введенные США тарифы наиболее сильным сдерживающим фактором для канадской экономики.

Позднее Трамп заявил, что Штаты прекращают торговые переговоры с Канадой о пошлинах из-за введения Оттавой нового 3-процентного налога от прибыли на услуги для американских технологических компаний. Премьер-министр Канады Марк Карни отметил, что страна намерена добиться снятия американских тарифов и продолжить «сложные» торговые переговоры с США.

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Теги
Дарья Беспалько
Канада налог сталь
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