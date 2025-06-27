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Падение метеора в США попало на видео

Падение метеора в США попало на видео
Video

Появились кадры метеора, упавшего накануне в США. Видео опубликовали ряд американских СМИ, в том числе телеканал NBC.

Утром 25 июня один из крупных болидов (яркий крупный метеор) вошел в атмосферу Земли и взорвался в небе над несколькими штатами США — Алабамой, Теннесси, Джорджией, Северной и Южной Каролиной, уточняет Time. Национальная метеорологическая служба США (NWS) сообщила в соцсети Х, что вспышка произошла между 12:51 и 12:56 по местному времени.

В Time также рассказали, что в многие местные жители приняли падение метеора за землетрясение, а в округе Генри, штат Джорджия, один из фрагментов метеорита пробил крышу жилого дома, разрушив потолок и повредив напольное покрытие. Обошлось без пострадавших. Местные службы подтвердили, что в момент инцидента в доме находились люди.

В NASA пояснили, что болид был достаточно крупным, чтобы вызвать яркую вспышку и ударную волну, а значит его можно классифицировать как суперболид.

В Канаде впервые в истории засняли падение метеорита со звуком
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В марте издание New Scientist рассказало, что в Африке нашли метеорит, который мог прилететь с древней разрушенной планеты. Его обнаружили в 2023 году в Алжире. Эксперты допустили, что метеорит мог сформироваться на планете, которая исчезла миллионы лет назад. В породе обнаружили минералы, которые образуются в среде с низким содержанием кислорода. Это свойственно Меркурию, но не характерно для других планет Солнечной системы.

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Полина Дуганова
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